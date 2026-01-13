Tennis: Atp Adelaide, Vavassori batte Diallo e va al secondo turno

Andrea Vavassori firma la sua quinta vittoria contro un Top 50 in singolare all'Adelaide International, Atp 250 sul duro al Memorial Drive Tennis Center (montepremi 700.045 dollari) che si concluderà il 17 gennaio. Numero 336 del mondo in singolare, il torinese ha battuto 6-3 7-6(4) il canadese Gabriel Diallo, numero 41. Ha concluso il match con l'86% di punti vinti al servizio con la prima e il 46% con la seconda, con un rendimento migliore in risposta e un gioco più preciso: ha infatti messo a segno 9 vincenti in meno (16 a 25) ma ha commesso la metà dei gratuiti (16 a 32), e significativamente solo due di rovescio contro i 15 del canadese. Giocherà la prossima partita contro il greco Stefanos Tsitsipas (33 Atp) o l'australiano Aleksandar Vukic (87). "E' un piacere per me essere in Australia. Qui ad Adelaide ho vinto il titolo in doppio l'anno scorso, abbiamo giocato due finali in doppio all'Australian Open con Simone Bolelli. E' il miglior modo per iniziare la stagione. Durante la preparazione mi sono allenato tanto anche in singolare. E' un piacere affrontare giocatori come Gabriel, che sta facendo benissimo. In doppio ho migliorato servizio e risposta, gioco meglio sotto pressione. Mi piacerebbe giocare di più in singolare. Tutte le esperienze in campo, in singolare, doppio, misto, mi aiutano a diventare un giocatore migliore", ha detto Vavassori a caldo.