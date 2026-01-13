Logo SportMediaset

Tennis: anche ad Hobart Venus Williams eliminata al primo turno

13 Gen 2026 - 09:24

Un'altra eliminazione al primo turno per Venus Williams. L'americana, che a 45 anni segnera' il record di longevita' ai prossimi Australian Open ai quali e' stata invitata con una wild card, ha perso 6-4 6-3 con la tedesca Tatjana Maria, al primo turno del WTA 250 di Hobart. Williams è tornata sul circuito l'estate scorsa, dopo quasi un anno e mezzo di assenza, ma le sue difficolta' a tenere il ritmo sono evidenti. Anche ad Auckland, primo torneo di preparazione a Melbourne che comincia domenica prossima, era stata subito eliminata: si tratta delle uniche due partite giocate dalla tennista americana dagli Us Open.

