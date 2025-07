Tennis: allo Sporting presentato il Trofeo della Mole 2.0

Il Circolo della Stampa - Sporting di corso Agnelli a Torino ospiterà l'edizione 2025 del Trofeo della Mole 2.0. Il torneo di tennis in carrozzina, dedicato alla memoria di Mariella Echampe e giunto alla 17esima edizione, si svolgerà dal 23 al 27 luglio e vedrà la partecipazione di 53 atleti provenienti da 11 nazioni. Nella categoria Open c'è grande attesa di vedere il francese Frédéric Cattaneo e il tedesco Anthony Dittmar, vincitore della passata edizione, mentre l'Italia sarà rappresentata da Antonio Cippo tra gli Open, Vanessa Ricci e Maria Vietti tra le Donne e Maria Grazia Lumini e Vincenzo Troili tra i Quad. Il montepremi è salito a 8mila euro, ulteriore segnale di un torneo che punta sempre più in alto, anche in vista del possibile passaggio alla categoria superiore ITF3. "Il Trofeo della Mole va ben oltre la semplice competizione, è un'autentica celebrazione dei principi che rendono lo sport così speciale" il commento di Domenico Carretta, assessore allo sport della città di Torino; "Siamo orgogliosi di sostenere un torneo che cresce ogni anno e che porta a Torino atleti da tutto il mondo, offrendo la visibilità che questo sport paralimpico merita" ha dichiarato Chiara Appendino, vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel.