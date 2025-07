Pentathlon, Giunta Coni: Gianni Massimo Cuneo commissario e Masala vice

Si è tenuta questa mattina al Foro Italico a Roma la 1164ª riunione della Giunta Nazionale CONI che ha iniziato con un saluto introduttivo del Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, eletto nel Consiglio Nazionale del CONI lo scorso 26 giugno. I lavori sono stati aperti con l'approvazione dei verbali delle precedenti riunioni del 22 maggio e del 26 giugno. Buonfiglio ha informato la Giunta degli incontri unitamente al Segretario Generale Carlo Mornati, avuti nei primi giorni post elezione con i Ministri Andrea Abodi e Giancarlo Giorgetti, nonché con i vertici di Sport e Salute, Marco Mezzaroma e Diego Nepi, per l'avvio di una nuova e proficua collaborazione. Vista la situazione venutasi a creare all'interno della Federazione Italiana Pentathlon Moderno con la sospensione in primo grado del Presidente federale Fabrizio Bittner e le dimissioni della vicepresidente Federica Bondioli, la Giunta, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera f) dello Statuto Coni, ha deliberato il Commissariamento della Federazione Italiana Pentathlon Moderno nominando commissario il Generale di Brigata Gianni Massimo Cuneo che si avvarrà come vice commissario del pluricampione olimpico di pentathlon, Daniele Masala, per la parte sportiva.