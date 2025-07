Wimbledon: Forte dei Marmi celebra Sinner, maxi-scritta sulla spiaggia

'Wimbledon King 2025 - Grazie Jannik': è la grande scritta realizzata sulla sabbia del Bagno La Perla di Forte dei Marmi (Lucca), in Versilia, per omaggiare il campione di tennis italiano, primo azzurro a trionfare ai Championships. La foto è stata pubblicata sui canali social dello stabilimento balneare. "Tutto il bagno La Perla - si legge nella didascalia che accompagna la foto della scritta - rende omaggio al grandissimo Campione di Wimbledon 2025". Un legame speciale, peraltro, quello che lega la celebre località della Versilia con Sinner, che a soli 14 anni fu tesserato dal Tennis Club Italia di Forte dei Marmi. Una circostanza che viene ricordata e festeggiata dai vertici del club ad ogni trionfo di Sinner. Il campione altoatesino però non ha mai giocato per il circolo perché già allora era troppo bravo e il suo livello era superiore alla media e non è stato possibile neanche farlo debuttare nella squadra che prendeva parte al campionato di serie A di tennis.