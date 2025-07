Ranking Wta: Paolini scivola al n.9, Swiatek torna in top 3

Diversi spostamenti anche nella top ten del ranking. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la trentanovesima settimana consecutiva (la 47esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, per la terza volta stoppata in semifinale sui prati di Church Road, vede salire a 4.751 punti il vantaggio sulla regina di Parigi, la statunitense Coco Gauff, che ribadisce il "best ranking". Sul terzo gradino del podio risale la regina di Wimbledon, la polacca Iga Swiatek, ex numero uno del mondo che aveva perso la leadership lo scorso autunno dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive).