Tennis: Alcaraz e Sinner, la coppia terribile pronta a dominare anche il 2026

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, la coppia che ha dominato l'anno che sta finendo, sono pronti a fare altrettanto nel 2026. La nuova stagione inizia venerdì 2 gennaio con la United Cup a squadre miste a Perth e Sydney. Per l'Italia in campo Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Debutto domenica 4, contro la Svizzera. La numero uno del mondo Aryna Sabalenka punta al terzo trofeo del Melbourne Park. Esordisce al Brisbane International dal 4 all'11 gennaio in un tabellone stellare che vanta anche la campionessa dell'Australian Open Madison Keys e la quarta classificata Amanda Anisimova. Alcaraz e Sinner, o "Sincaraz" come sono stati ribattezzati, giocheranno un'esibizione in Corea del Sud il 10 gennaio, antipasto degli Australian Open che iniziano il 18. Alcaraz si é ripreso il n.1 del ranking, ma Sinner ha riso per ultimo, confermando il titolo delle ATP Finals di Torino. È stato il coronamento di un anno dominato, nel quale l'azzurro ha concesso il bis sul cemento di Melbourne ed ha poi aggiunto al suo palmares lo storico trionfo a Wimbledon, nonostante i tre mesi di stop per squalifica. In totale ha chiuso l'anno con 58 vittorie ed appena sei sconfitte. Alcaraz non é stato da meno. Nel 2025 ha ottenuto 71 vittorie e 9 sconfitte. Ha vinto otto titoli, tra i quali il Roland Garros (rimontando contro Sinner da due set a zero) e gli US Open (ancora contro l'italiano). Ma non è mai andato oltre i quarti agli Australian Open, perdendo contro Novak Djokovic agli ottavi nel 2025. È l'unico Slam che manca al suo curriculum e il 22enne spagnolo ripartirà da zero con un nuovo allenatore dopo la sorprendente separazione da Juan Carlos Ferrero, che lo seguiva da quando aveva 15 anni. Il 2026 potrebbe essere l'ultimo anno nel tour per Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo, 38 anni, lo inizierà all'Adelaide International, a partire dal 12 gennaio, alla ricerca di un inafferrabile record di 25 titoli major e dell'11/o Australian Open. Lo strapotere dei due ragazzi terribili lo ha relegato ad un ruolo da comprimario nel 2025. Nole ha raggiunto le semifinali di tutti e quattro i Major, ma senza andare oltre. Un rinato Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz e Alex de Minaur, rispettivamente quinto, sesto e settimo del ranking, sono tutti presenti alla United Cup, mentre Daniil Medvedev ed il rientrante Nick Kyrgios giocano a Brisbane. In campo femminile Sabalenka affronta la nuova stagione da indiscussa numero 1, avendo conquistato un secondo titolo agli US Open e trionfando anche a Brisbane, Madrid e Miami. La bielorussa è la favorita per il terzo titolo agli Australian Open e il quinto Slam, anche se giocatrici del calibro di Swiatek, Coco Gauff ed Elena Rybakina avranno qualcosa da dire. Swiatek guida la Polonia a Sydney alla United Cup, ancora in coppia con Hubert Hurkacz. Sperano nella rivincita dopo essere stati sconfitti dal Team USA in finale nel 2025 e dalla Germania un anno prima. Gli Stati Uniti sono guidati da Gauff e Fritz, mentre la quattro volte vincitrice di un Major Naomi Osaka gioca l'evento per la prima volta, rappresentando il Giappone.