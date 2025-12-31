Milano Cortina, la Fiamma olimpica chiude a Bari l'anno e la 24ma tappa

È in viaggio verso Bari la Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 partita poco dopo le 8 da Brindisi, per la 24esima tappa, e che giungerà nel capoluogo pugliese nel pomeriggio intorno alle 15. La torcia olimpica ha già attraversato diversi comuni tra le province di Brindisi e Bari. Il passaggio dei tedofori nei centri storici è stato accolto da decine di curiosi e diverse società sportive di atletica. "Anche grazie agli appuntamenti che animeranno l'Italia in queste settimane, e ai tedofori che abbiamo contribuito a scegliere - ha dichiarato il general manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, Luca Santandrea -vogliamo" rendere il viaggio della Fiamma olimpica "un momento di partecipazione attiva, vicino alle persone, alle città e alle loro comunità". A Bari la 'City Celebration' si terrà in Largo Giannella: un evento aperto al pubblico che accoglierà l'arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all'intera comunità prima di iniziare i festeggiamenti per il Capodanno.