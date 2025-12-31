Sci: CdM, allenamento velociste azzurre in Val di Fassa

Le piste della Val di Fassa, in Trentino, saranno riferimento per gli allenamenti di diverse squadre azzurre nelle prime giornate del nuovo anno. Il gruppo World Cup della velocità aprirà il 2026 allenandosi dal 2 al 7 gennaio con uno stage previsto dal direttore tecnico Gianluca Rulfi che ha convocato Laura Pirovano, Elena Curtoni, Roberta Melesi e le sorelle Nadia e Nicol Delago mentre le velociste del gruppo Coppa Europa saranno di stanza tra il 2 e l'8 nella vicina Predazzo, in Val di Fiemme, con Vicky Bernardi, Carlotta De Leonardis, Sara Thaler, Sara Allemand, Ludovica Righi e Camilla Vanni. Allenamento sempre in Val di Fassa dal 3 al 7 gennaio anche per il Gruppo Polivalenti di Coppa Europa maschile con il direttore tecnico Massimo Carca che ha convocaato Andrea Bertoldini, Jakob Franzelin, Lorenzo Gerosa, Luca Ruffinoni, Enrico e Francesco Zucchini.