Dakar 2026: sabato il via, 8mila km tra rocce e dune dell'Arabia Saudita

31 Dic 2025 - 14:29

Parte sabato 3 gennaio la 47ma edizione della Dakar, primo atto ufficiale della nuova stagione del motorsport. Per il settimo anno consecutivo, il rally-raid più famoso al mondo si correrà interamente tra le dune ed i canyon dell'Arabia Saudita, sede dell'evento dal 2020. In tutto 13 tappe, precedute dal prologo che stabilisce l'ordine di partenza della prima giornata di gara. Partenza e arrivo (il 17 gennaio) a Yanbu. Per la categoria auto, il percorso complessivo é di 7.994 chilometri, di cui ben 4.880 di prove speciali cronometrate. Il resto sarà dedicato ai trasferimenti. Sulle due ruote, l'australiano Daniel Sanders proverà a difendere il titolo conquistato nel 2025. La squadra KTM vedrà al via anche l'argentino Luciano Benavides e il 20enne spagnolo Edgar Canet. La principale rivale potrebbe essere la Honda che schiera Tosha Schareina, Ricky Brabec, Adrien Van Beveren e Skyler Howes. Tra gli outsider attenzione a Bradley Cox e lo spagnolo Lorenzo Santolino, piloti della Sherco. Tra i numerosi italiani alla partenza il toscano Paolo Lucci (Honda), 15mo nel 2023. Tra le auto la vettura da battere resta la Toyota Hilux. Molto atteso il sudafricano Henl Lategan, secondo nel 2025 dietro il saudita Yazeed Al Rajhi, anche lui su Toyota. Ci sono poi lo statunitense Seth Quintero, vincitore di almeno una tappa in ogni categoria cui ha gareggiato. E Toby Price, che intende essere competitivo sulle quattro ruote quanto lo è stato con la KTM (due successi finali) ed il portoghese Joao Ferreira, che quest'anno conta su Toyota per migliorare il suo ottavo posto.

