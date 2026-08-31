Rally, Lancia campione del mondo costruttori in Wrc2

La prima giornata si è rivelata particolarmente difficile per Yohan Rossel e Arnaud Dunand, che hanno dovuto fare i conti con problemi agli pneumatici che hanno condizionato il loro ritmo. Anche Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov sono stati alle prese con problematiche legate agli pneumatici nel corso del rally, ma entrambi gli equipaggi hanno saputo reagire, mantenendo la concentrazione e portando le due vetture al traguardo.