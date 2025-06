Tennis: al Queen's Club di Londra svelata la nuova Andy Murray Arena

"Il mio è un tennis diabolico - ha detto scherzando Murray rivolto al pubblico - E mi scuso per quello a cui state per assistere". Poi, fattosi più serio, il due volte campione di Wimbledon ha ricordato come "(il Queen's) sia un torneo ricco di bei ricordi per me: qui ho vinto il mio primo match in carriera ed è il torneo in cui ho ottenuto più successi".