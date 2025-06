Coppa America: Manfredi, slittamento decreto? Si sta limando

"So che stanno lavorando intensamente a Palazzo Chigi, è un decreto che ha una sua complessità perché contiene tante cose: dalla Coppa America agli stadi e altro. Non credo che ci siano problemi, è solamente che si stanno limando dei dettagli". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispetto allo slittamento del decreto che contiene misure per la realizzazione della Coppa America a Napoli nel 2027, tra cui probabilmente la sua nomina a commissario, alla prossima settimana. "Credo non ci sia alcun motivo di preoccupazione - ha aggiunto - è solo un tema di complessità del testo". Rispetto alle critiche espresse da alcuni gruppi e movimenti alla realizzazione della Coppa America a Napoli fra due anni, Manfredi ha affermato: "Penso che in una democrazia c'è libertà di critica, l'importante è che noi cerchiamo di fare bene le cose".