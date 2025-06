MotoGP, Velo nuovo sponsor di Aprilia

VELO, brand innovativo di BAT Italia e leader in Italia e in Europa nell’innovativa categoria per sacchetti di nicotina per uso orale, senza fumo, senza vapore senza cenere, è di nuovo pronto a scaldare i motori e a scendere in pista al fianco di Aprilia Racing per il Campionato di MotoGP del 2025. Dopo la partnership strategica tra VELO e McLaren Formula 1 Team, il brand di BAT sarà Official Sponsor della casa motociclistica italiana fondata a Noale nel 1945, con il reparto corse europeo più vincente nella storia del Motomondiale, consolidando la presenza del brand nell’eccellenza del mondo automobilistico e motociclistico. VELO, in quanto Official Sponsor di Aprilia Racing per il campionato 2025, sarà protagonista delle tappe italiane del Mugello Circuit dal 20 al 22 giugno 2025 e del San Marino GP, ospitato nel Misano World Circuit Marco Simoncelli dal 12 al 14 settembre 2025.