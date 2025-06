Giro del Delfinato: Stewart vince la quinta tappa, 5° Milan

Jonathan Milan non è andato oltre il 5° posto nella volata che ha deciso la quinta tappa del Giro del Delfinato. Il ciclista britannico Jake Stewart della Israel ha vinto sull'arrivo di Macon mettendosi dietro il francese Axel Laurence, il norvegese Waerenskjold e il velocista italiano Milan che si è piazzato al quinto posto. In top 10 anche il fuoriclasse olandese Mathieu Van der Poel. Rimane in maglia gialla di leader della classifica generale Remco Evenepoel, caduto senza conseguenze all'ultimo km, e da domani inizieranno le tre tappe con le salite decisive dell'edizione numero 77 della corsa di una settimana che si svolge nel sud-est della Francia.