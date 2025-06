Si svolgerà in Italia dal 27 giugno al 5 luglio la seconda edizione della Coppa del Mondo di Softball Under 15 femminile. Caronno Pertusella (VA) e Legnano (MI) ospiteranno le gare in cui si affronteranno le migliori nazionali giovanili del mondo tra cui: Stati Uniti, Giappone, Porto Rico, Messico, Cina Taipei, Canada e naturalmente l'Italia. La cerimonia d'apertura il 27 giugno a Caronno e la finalissima per l'oro il 5 luglio.