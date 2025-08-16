Tamberi in pedana con la moglie nel cuore: il messaggio d'amore infiamma il web

A 48 ore dalla nascita della figlia Camilla, Gianmarco Tamberi è in gara in Polonia, ma ha voluto dedicare alla moglie Chiara Bontempi un messaggio su Instagram
"Ora sono fuori casa per lavoro. Sono solo otto ore ma sembrano non finire mai. Non faccio altro che pensarti. Cercherò di portare in pedana con me tutta la tua forza. Ti amo... Vi amo". A 48 ore dalla nascita della figlia Camilla, Gianmarco Tamberi è in gara in Polonia, nel meeting di Chorzow valido per il circuito della Diamond League, ma ha voluto dedicare alla moglie Chiara Bontempi un messaggio su Instagram.
Il post è accompagnato da una foto che ritrae la coppia, "è l'ultima di noi nella galleria del mio cellulare, qualche ora prima di volare in ospedale con il cuore in gola. Questa è l'ultima foto di noi due, noi due che ora magicamente siamo diventati tre - scrive ancora Tamberi -. Non sono mai stato così orgoglioso di una persona come lo sono di te in questo momento amore mio...Hai scalzato qualsiasi altro giorno dal podio della 'giornata più bella della mia vita'. I nostri momenti poco prima, durante e poco dopo, si prendono tutti e tre i gradini. Non mi resta che ringraziarti, non dimenticherò mai questo giorno e ti giuro che mi prenderò cura di voi con tutto me stesso".
Commenti (0)