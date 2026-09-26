America's Cup: regate preliminari, Luna Rossa al comando dopo due giornate

Francesi vittoriosi nell'ultima prova della seconda giornata. Italiani primi a 51 punti

26 Set 2026 - 17:04
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Dopo due giornate e sei regate di flotta, l'equipaggio di Luna Rossa senior è saldamente al comando della classifica generale delle regate preliminari dell'America's Cup in corso a Napoli a quota 51 punti. Seguono New Zealand con 43 punti e Alinghi con 38. Sono 35 i punti dell'altra barca italiana, Luna Rossa Youth & Women, quarta davanti agli statunitensi di Arc Team Usa (34), a New Zealand Youth & Women (32) e ai francesi di La Roche-Posay (31) protagonisti assoluti oggi con due successi. Chiudono le due barche inglesi: GB2 a 29 punti e GB1 a 28 punti. Domani l'epilogo con le ultime regate e il match race finale tra le due migliori imbarcazioni in classifica.

Ultimi video

02:00
DICH PELLACANI GIORNATA SPORT ITALIANO DICH

Pellacani: "Ho messo a fuoco le 5 medaglie"

00:32
fcred

Il tuffo può attendere, la partita a FC 27 no

01:02
Red Bull Cliff Diving World Series: i segreti della tappa italiana svelati dai protagonisti

Red Bull Cliff Diving World Series: i segreti della tappa italiana svelati dai protagonisti

02:05
Red Bull Diving

Red Bull Cliff Diving a Polignano in diretta su Canale 20

01:43
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio: "Essere amici non significa essere complici"

01:19
Euroflop Italvolley

Euroflop Italvolley

00:17
MCH MUSETTI BALLA CON JENINFER LOPEZ MCH

Musetti e Jennifer Lopez incantano la Milano Fashion Week

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

01:15
DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

00:22

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

02:26
beast

Russell Crowe porta le MMA e l'ottagono al cinema: il trailer di Beast

01:34
Torneo di Viareggio

Torneo di Viareggio

01:30
EA7 World Legends Tour

EA7 World Legends Tour

01:45
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio su "caso" Malagò: "Ci muoveremo con cautela"

00:34
MCH SINNER SI ALLENA DA PIATTI MCH

Riecco Sinner: Jannik si allena a Montecarlo

02:00
DICH PELLACANI GIORNATA SPORT ITALIANO DICH

Pellacani: "Ho messo a fuoco le 5 medaglie"

I più visti di Altri Sport

MCH MUSETTI BALLA CON JENINFER LOPEZ MCH

Musetti e Jennifer Lopez incantano la Milano Fashion Week

DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

Red Bull Diving

Red Bull Cliff Diving a Polignano in diretta su Canale 20

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:20
Automobilismo, pole position per Gotz-Mansell nella GT Open 500 di Monza
19:18
Superbike, Lecuona vince gara-1 a Cremona e rimanda la festa di Bulega
19:13
Eurovolley: bronzo alla Finlandia, Slovenia travolta
18:48
Mondiali ciclismo: Slovacchia senza corridori, in gara un massaggiatore
18:46
Tennis, Laver Cup: De Minaur sorprende Zverev, Team World-Europa 5-3