America's Cup: regate preliminari, Luna Rossa al comando dopo due giornate

Dopo due giornate e sei regate di flotta, l'equipaggio di Luna Rossa senior è saldamente al comando della classifica generale delle regate preliminari dell'America's Cup in corso a Napoli a quota 51 punti. Seguono New Zealand con 43 punti e Alinghi con 38. Sono 35 i punti dell'altra barca italiana, Luna Rossa Youth & Women, quarta davanti agli statunitensi di Arc Team Usa (34), a New Zealand Youth & Women (32) e ai francesi di La Roche-Posay (31) protagonisti assoluti oggi con due successi. Chiudono le due barche inglesi: GB2 a 29 punti e GB1 a 28 punti. Domani l'epilogo con le ultime regate e il match race finale tra le due migliori imbarcazioni in classifica.