Canoa slalom, Europei: trionfo De Gennaro a Ivrea nel kayak cross

Anche l'Individual di Kayak Cross si tinge d'azzurro ai Campionati Europei di canoa slalom a Ivrea. Nella prima metà della giornata conclusiva sono infatti due le medaglie conquistate dall'Italia, grazie a Giovanni De Gennaro (Carabinieri), oro al maschile, e Lucia Pistoni (Marina Militare), bronzo nella prova femminile. Sale così a nove il numero di podi per la squadra di casa in questa manifestazione, che si concluderà stasera con la sfida nella specialità olimpica del kayak cross. Nei giorni scorsi, erano arrivate tre medaglie italiane nel Team Event e altre quattro dalle specialità olimpiche di C1 e K1. Una prova da 43"29 quella del 34enne bresciano, che in questa stagione ha già messo al collo l'oro nella prova individuale di kayak cross nella tappa di Coppa del Mondo a Praga. "Se è arrivato il risultato è grazie alla carica che ci ha dato il pubblico di Ivrea - le sue prime parole dopo il successo - a fine stagione le energie iniziano a essere poche, ma sono riuscito a tirare fuori una gara che nemmeno io pensavo di avere. Dopo la medaglia di ieri, questa mattina non avevo buone sensazioni, quindi sono ancora più felice per questo risultato". Alle spalle del carabiniere di Roncadelle si piazzano il francese Mathurin Madore (43"41) e lo spagnolo Manuel Ochoa (43"90). Xabier Ferrazzi (Carabinieri), ieri argento nel K1, è invece 19° con il tempo di 46"02, mentre Andrea Nardo (CC Bologna) è 28° in 46.70.