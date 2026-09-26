"Nessun posto come a casa": la Fortitudo si prepara al debutto con una speciale maglietta

"Nessun posto come a casa": alla vigilia del primo match casalingo della stagione 2026/27, la Fortitudo Bologna lancia la speciale T-Shirt firmata Macron. La collaborazione tra le due realtà accomunate dall’identità bolognese, dall’eccellenza sportiva e dalla passione, era stata presentata nel mese di luglio attraverso una campagna con protagonista una Vespa bianca e il claim “Nessun posto come Casa”. Ed è proprio dalla risposta positiva della community fortitudina che nasce la T-Shirt “Nessun posto come Casa”.