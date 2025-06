Superbike, Gerloff rinnova con Kawasaki

“Sono molto felice di aver rinnovato con il Kawasaki WorldSBK Team per il 2026. Ho fiducia nella squadra e nel lavoro che stiamo portando avanti. Anche se in alcuni momenti è stato difficile, stiamo migliorando costantemente. Sono soddisfatto del team, dei progressi fatti nella prima metà della stagione e della fiducia che ripongono in me. Nessuno mi ha mai messo sotto pressione in modo eccessivo. Vedo che credono nel progetto e anche in me. Vogliono continuare a investire e sviluppare la moto. Sono impaziente di sfruttare al massimo tutto ciò che ho imparato sulla Ninja ZX-10RR. Sarà positivo poter proseguire con lo stesso progetto, le stesse persone, senza dover ripartire da zero. Per il 2026, sono sicuro che sarà un grande vantaggio per noi", ha detto Gerloff.