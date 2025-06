Superbike, Ducati conferma Bulega in attesa della MotoGP

Nicolò Bulega e Aruba.it Racing ancora insieme nel 2026 per scrivere una nuova pagina nel Campionato WorldSBK in sella alla Panigale V4R. Nicolò, classe 1999, nell’orbita Ducati e Aruba.it dal 2022 in Supersport prima e in Superbike dal 2024, continuerà a vestire il rosso della casa di Borgo Panigale tra le derivate di serie anche la prossima stagione. Un accordo che va a premiare il talento del giovane pilota italiano che sarà coinvolto attivamente, al fianco del pilota collaudatore Michele Pirro, anche nel progetto MotoGP e nel reparto di Ducati Corse per lo sviluppo della Desmosedici GP con pneumatici Pirelli. Con l’ingresso nella Premier class del nuovo fornitore esclusivo a partire dal 2027 – attuale fornitore unico in WorldSBK – Nicolò sarà una risorsa preziosa per affrontare al meglio questa transizione.



Nicolò vanta il titolo mondiale Supersport nel 2023 e la piazza d’onore nella classifica generale Superbike nel 2024 (da rookie nella categoria). Dopo 15 gare disputate nel corso di questa stagione, è attualmente in vetta alla generale con 252 punti e un bottino di 13 podi, 8 vittorie e 2 pole position.



Nicolò Bulega (#11 Aruba.it Racing Ducati)

“Sono molto contento di assumere il ruolo di collaudatore Ducati per MotoGP. E’ parte di un sogno che si avvera perché non sono tanti i piloti a cui viene data la possibilità di provare la Ducati Desmosedici GP: è un obiettivo che raggiungo, molto importante nella mia vita, e cercherò di trarre il massimo da questa occasione, anche per fare ulteriore esperienza nel mondo Ducati. Ringrazio, Claudio, Gigi, Mauro e tutti coloro a Borgo Panigale che hanno pensato a me offrendomi questa opportunità che voglio sfruttare per raggiungere risultati concreti. Il futuro? Penso solo al presente, a difendere i colori di Aruba e Ducati in Superbike e a quando salirò sulla Desmosedici GP. Ciò che succederà dopo lo scopriremo a suo tempo perché le priorità adesso sono chiare”.



Luigi Dall’Igna (General Manager di Ducati Corse)

“Nicolò rappresenta per il progetto Ducati Corse una scommessa vinta. Abbiamo iniziato un percorso nel 2022 in Supersport con l’obiettivo di portarlo ad essere competitivo anche nella classe superiore in sella alla Panigale V4R. Nel suo anno da rookie in WorldSBK ha impressionato tutti, mostrando il suo reale potenziale e tutto il suo talento alla guida. Siamo davvero contenti di poter confermare che rimarrà anche per la prossima stagione in casa Aruba.it Racing ma ancora di più di poter annunciare il suo nuovo ruolo all’interno di Ducati Corse. Con l’imminente ingresso del nuovo fornitore unico di pneumatici in MotoGP, Nicolò è una grandissima risorsa per lo sviluppo e l’adattamento della Desmosedici GP a Pirelli. Questa nuova veste, è per lui un ulteriore incentivo a migliorarsi e crescere come pilota, ma anche una grande prova di stima e fiducia”.