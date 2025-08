Volley, Fabris: "Cogliandro? Nessuna barbarie, non è stata licenziata"

Il presidente della lega pallavolo di Serie A1 femminile, Mauro Fabris, ha convocato per martedì 5 agosto la 'Camera di Conciliazione', uno strumento previsto dai Regolamenti di Lega per dirimere le controversie tra le parti. Lo fa sapere la Lega in merito alla vicenda emersa tra Perugia e l'atleta Asia Cogliandro. Tutte le parti coinvolte hanno risposto positivamente alle convocazioni. "Con questa convocazione esprimiamo la nostra volontà di porre fine a una vicenda che non doveva nemmeno iniziare - ha dichiarato Fabris -. Questo servirà anche a chiarire se e in che misura sono stati onorati gli aspetti contrattuali. Ma servirà anche a chiarire che nessuna "barbarie", come in maniera poco informata abbiamo sentito in questi giorni, è stata consumata ai danni di Asia, che non è mai stata licenziata né mai messa fuori dall'appartamento che le aveva assegnato la società".