Volley: Nazionale femminile torna al lavoro in vista del Mondiale

Ritorna al lavoro la nazionale femminile del ct Julio Velasco. Archiviato il trionfo di Lodz e dopo una settimana di meritato riposo, le azzurre si ritroveranno domenica 3 agosto a Cavalese per il primo collegiale di preparazione in ottica Campionato del Mondo. Inizierà in Trentino, dunque, l'avvicinamento all'atteso appuntamento iridato in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre. Le 16 le azzurre in collegiale a Cavalese fino all'8 agosto. Yasmina Akrari, Ekaterina Antropova, Carlotta Cambi, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Eleonora Fersino, Gaia Giovannini, Alice Nardo, Stella Nervini, Linda Nwakalor, Loveth Omoruyi, Alessia Orro, Benedetta Sartori, Myriam Sylla.