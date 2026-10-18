Superbike: Bulega vince Superpole Race a Jerez

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) apre la sua ultima giornata nel Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike vincendo la Tissot Superpole Race del Round Pirelli di Spagna: al Circuito de Jerez - Angel Nieto, Andalucia precede il compagno di box Iker Lecuona e Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team). Bulega parte dalla pole position e difende il primo posto dalla pressione di Sam Lowes che poi viene superato da Lecuona. 51 vittorie nel World Superbike per Bulega, appena una in meno rispetto a Troy Bayliss. Per il campione del mondo si tratta del 35° podio, battuto il precedente record di 34 podi di Jonathan Rea. Ora ha 701 punti in classifica, ed è il primo pilota nella storia del WorldSBK ad aver raggiunto i 700 punti. 33° podio nel WorldSBK per Lecuona, 16° e 11° dell'anno per Sam Lowes. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) al primo giro in curva 13 supera Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team): quarto posto per il campano davanti a Lowes che precede Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), partito nono.