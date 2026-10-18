Tennis: Davidovich Fokina batte Jodar e vince a Shanghai il suo primo Masters 1000

Alejandro Davidovich Fokina batte in rimonta il ventenne Rafael Jodar e si prende il Masters 1000 di Shanghai, il primo della sua carriera. Il 27enne spagnolo nella finale col connazionale aveva perso il primo set 6-1, poi ha strappato il secondo al tie break, e nel terzo dopo aver breakkato il servizio ha sfruttato il calo fisico di Jodar - costretto anche all'intervento del fisioterapista - chiudendo il terzo set sul 6-4. Per Fokina si tratta del 3° titolo a livello Atp. Da lunedì 19 ottobre, sarà numero 13 al mondo (suo nuovo best ranking). Con la sconfitta di Jodar, l'americano Ben Shelton è aritmeticamente qualificato per le Atp Finals di Torino.