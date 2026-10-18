Scherma: azzurra Marzani vince tappa Coppa del mondo di spada a Casablanca

Italia in grande spolvero nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di spada a Casablanca: nella gara femminile, chiusa ieri in tarda serata, trionfa Roberta Marzani, alla sua prima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale, e l'accompagna sul podio Alberta Santuccio, mentre nella prova maschile conquista uno splendido argento Matteo Galassi. Tre medaglie pesantissime per la spada azzurra. Roberta Marzani, d'oro in Coppa del Mondo a trent'anni, conferma la strepitosa forma già mostrata ad agosto quando aveva conquistato i Giochi del Mediterraneo di Taranto. Dopo aver battuto Santuccio in semifinale al minuto supplementare (10-9), nell'ultimo atto, contro l'ucraina Anna Maksymenko, Marzani ha completato il suo capolavoro e, con il verdetto di 15-14, ha potuto liberare tutta la sua gioia. Oggi la prova a squadre: il team maschile si schiera con Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli, mentre l'Italia delle spadiste sarà in gara con Alberta Santuccio, Gaia Caforio, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi.