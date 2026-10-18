Mondiali ciclismo: Consonni-Galli quinti nella madison maschile

18 Ott 2026 - 12:49
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Si è chiuso con il quinto posto della coppia Consonni-Galli nella madison maschile (vinta dalla Danimarca) il Mondiale di ciclismo su pista dell'Italia, a Shanghai. Il bilancio complessivo è di quattro medaglie (un oro, due argenti e un bronzo), e Cordiano Dagnoni, presidente della Fci, si dice "soddisfatto". "E' stata una rassegna iridata molto soddisfacente - le sue parole al termine della gare - Era la prima prova di qualificazione per i Giochi di Los Angeles, noi abbiamo tanti stradisti che si dedicano alla pista solo all'ultimo, per cui anche i quarti, quinti e sesti posti sono preziosissimi perchè l'obiettivo finale sono i Giochi". "La punta sono stati i podi di Milan con record del mondo e di Ganna nell'inseguimento individuale e i due argenti in quello a squadre - ha proseguito Dagnoni - Torniamo a casa molto soddisfatti. Pensiamo positivo, guardiamo avanti perché abbiamo molte ambizioni per il futuro".

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