Internazionali, Medvedev: "Difficile giocare con Sinner, per vincere devi dare 110%"

16 Mag 2026 - 18:24

"Quando giochi contro Sinner e non dai il 110% può capitare di perdere 6-2. E' molto difficile giocare contro di lui perché per vincere un punto devi fare molti colpi. Ieri faceva molta fatica ma è stata dura anche per me". Sono le parole di Daniil Medvedev, in conferenza stampa, dopo la semifinale persa contro Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. "E' un po' la stessa cosa che succede quando si gioca contro Djokovic- ha aggiunto il russo - e spesso anche lui ha faticato contro di me. Quando qualcuno è abbastanza bravo da poter giocare contro Jannik da fondo campo, perché non c'è altro modo per vincere, già sai che sarà una lotta per entrambi. Ma il fatto che lui faccia fatica non è un problema per la sua vittoria". Parlando del match contro l'azzurro, Medvedev sottolinea di essere "riuscito ad alzare il mio livello nel secondo set mentre oggi è stato un po' troppo veloce. Sono abbastanza contento di averci provato, salvando un paio di match point al servizio, così come del livello raggiunto anche se sono deluso per la sconfitta", prosegue. Infine sul medical time out chiesto ieri sera da Sinner, che aveva suscitato qualche polemica da parte del russo, Medvedev ammette come "la soluzione per evitare questo è consentire i tre minuti di fisioterapia anche quando si hanno i crampi. Così non ci sarebbe alcun problema, se un giocatore dire di avere i crampi. Se fosse consentito ricorrere a cure mediche per i crampi, non ci sarebbe alcun problema", conclude. 

Ultimi video

00:12
DICH DARDERI 12/5 DICH

Darderi: "Nel primo set non mi sentivo bene. Il pubblico mi ha aiutato"

00:15
DICH SINNER POST SEMIFINALE 16/5 DICH

Sinner: "Sono contento, ora vediamo di riposare in vista della finale"

00:52
MCH SINNER-MEDVEDEV ULTIMI MINUTI 16/5 MCH

Sinner, vittoria e finale. Medvedev si arrende, Roma si inchina

02:05
MCH ALLENAMENTO SINNER CON I GENITORI 15/5 MCH

Jannik si allena alla presenza dei genitori

01:33
MCH SINNER VS MEDVEDEV SOSPESA MCH

Sinner-Medvedev: le emozioni della semifinale fino alla sospensione

05:24
MCH DARDERI FUORI 15/5 MCH

Darderi cede a Ruud: gli highlights della semifinale

03:19
HL ROMA MEDVEDEV-LANDALUCE SRV

Internazionali di Roma, gli highlights di Medvedev-Landaluce

01:03
MCH MUSEO RAFA NADAL MCH

A Maiorca un museo dedicato a Rafa Nadal

00:16
13 MCH FUMOGENI DISTURBANO DARDERI 14/5 MCH

Incredibile a Roma: i fuochi d'artificio interrompono Jodar-Darderi

00:28
MCH ALLENAMENTO SINNER 13/5 MCH

Sinner in campo verso la sfida con Rublev

01:48
Schwazer mai visto prima

Uno Schwazer mai visto prima

01:36
Sinner solita macchina

Sinner solita macchina

01:08
Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

01:49
13 SRV SCHWAZER LANCIO INTERVISTA 13/5

"Alex Schwazer - La mia nuova vita": la confessione esclusiva

00:35
MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

00:12
DICH DARDERI 12/5 DICH

Darderi: "Nel primo set non mi sentivo bene. Il pubblico mi ha aiutato"

I più visti di Altri Sport

MCH DARDERI FUORI 15/5 MCH

Darderi cede a Ruud: gli highlights della semifinale

HL ROMA MEDVEDEV-LANDALUCE SRV

Internazionali di Roma, gli highlights di Medvedev-Landaluce

MCH ALLENAMENTO SINNER CON I GENITORI 15/5 MCH

Jannik si allena alla presenza dei genitori

MCH SINNER-MEDVEDEV ULTIMI MINUTI 16/5 MCH

Sinner, vittoria e finale. Medvedev si arrende, Roma si inchina

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

MCH ALLENAMENTO SINNER 13/5 MCH

Sinner in campo verso la sfida con Rublev

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:01
Rugby, Urc: Benetton cede ai Bulls a Pretoria e chiude 13°
18:59
Volley, Champions League: Perugia vola in finale, il Varsavia battuto 3-0
18:45
Rally: Roberto Daprà e Luca Guglielmetti vincono la Targa Florio
18:32
Internazionali: Darderi dimentica bambina prima di entrare in campo: "E' stato un gesto involontario"
18:24
Internazionali, Medvedev: "Difficile giocare con Sinner, per vincere devi dare 110%"