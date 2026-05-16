Internazionali: Darderi dimentica bambina prima di entrare in campo: "E' stato un gesto involontario"

E' diventato virale sui social nelle ultime ore il video di Luciano Darderi che poco prima del suo ingresso in campo per la semifinale di Roma con Ruud dimentica di dare la mano alla bambina che lo aspettava per entrare. L'azzurro fa il suo show con occhiali da sole e musica, ma lascia sul posto la piccola Camilla. Oggi le scuse sui social del tennista: "Mi dispiace molto per non averle dato la mano, è stato un gesto involontario, avvenuto in un momento di grande concentrazione e tensione in un palcoscenico importante. Ci mi conosce veramente sa quanto tengo sempre al rapporto umano con i fan e al rispetto verso tutte le persone che fanno parte di questo sport".