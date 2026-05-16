Rally: Roberto Daprà e Luca Guglielmetti vincono la Targa Florio

16 Mag 2026 - 18:45

La Targa Florio conferma la sua tradizione con un'edizione di grande impatto che ha incoronato per la prima volta il giovane portacolori Aci Team Italia Roberto Daprà con Luca Guglielmetti, vincitori della gara valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per l'undicesima volta l'asso cerdese Salvatore Riolo che ha trionfato nel rally storico. Una 110^ Targa Florio vissuta con uno straripante affetto di pubblico lungo le prove speciali e non solo, ma supportata dalla cruciale collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo che ha anche organizzato una festa all'interno del Campus nella serata di venerdì e dal sostegno delle amministrazioni comunali coinvolte che oltre all'efficace collaborazione hanno anche offerto dei premi speciali consegnati sul palco d'arrivo. Proprio nel corso della cerimonia conclusiva hanno applaudito i vincitori anche Giuseppe Zagami, presidente della Commissione Rally Aci Sport e Raffaele Giammaria, direttore della Scuola Federale Aci Sport Michele Alboreto. All'interno della Rally4 è andato in scena anche il primo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, il progetto della Federazione orientato a mettere in luce i giovani talenti del rallysmo tricolore.

A vincere è stato il trentino Lorenzo Varesco, con Isabel Goss. Nel femminile successo per Sara Carra e Federica Mauri, su Skoda Fabia Rally2 Evo. Vittorio Ceccato, con Stefano Tiraboschi, ha vinto l'Over 55 portando in gara una Skoda Fabia RS Rally2. La 110^ Targa Florio era valida anche per il Trofeo Suzuki, dove è tornato sul gradino più alto del podio Roberto Pellè, con Luca Franceschini, uno degli specialisti al volante delle Suzuki Swift Sport Hybrid. Ad entrare ancora una volta nella storia della Targa Florio è stato Salvatore "Totò" Riolo. Il pilota cerdese ha conquistato l'undicesimo successo personale nella corsa siciliana vincendo la Targa Florio Historic Rally 2026, terzo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, disputato tra Palermo e le Madonie.

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