Rally: Roberto Daprà e Luca Guglielmetti vincono la Targa Florio

La Targa Florio conferma la sua tradizione con un'edizione di grande impatto che ha incoronato per la prima volta il giovane portacolori Aci Team Italia Roberto Daprà con Luca Guglielmetti, vincitori della gara valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per l'undicesima volta l'asso cerdese Salvatore Riolo che ha trionfato nel rally storico. Una 110^ Targa Florio vissuta con uno straripante affetto di pubblico lungo le prove speciali e non solo, ma supportata dalla cruciale collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo che ha anche organizzato una festa all'interno del Campus nella serata di venerdì e dal sostegno delle amministrazioni comunali coinvolte che oltre all'efficace collaborazione hanno anche offerto dei premi speciali consegnati sul palco d'arrivo. Proprio nel corso della cerimonia conclusiva hanno applaudito i vincitori anche Giuseppe Zagami, presidente della Commissione Rally Aci Sport e Raffaele Giammaria, direttore della Scuola Federale Aci Sport Michele Alboreto. All'interno della Rally4 è andato in scena anche il primo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, il progetto della Federazione orientato a mettere in luce i giovani talenti del rallysmo tricolore.