Sport invernali, trofeo Coni in Valle d'Aosta a dicembre

La Giunta nazionale del Coni ha deliberato che il Trofeo Coni invernale si svolgerà in Valle d'Aosta dal 18 al 21 dicembre. La manifestazione si propone di diffondere nuove iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale dell'attività sportiva in ambito giovanile. Il progetto è rivolto ai tesserati under 14 delle Asd in regola con l'iscrizione al Registro CONI ed affiliate Federazioni aderenti. Sono previste gare di short track, pattinaggio artistico, curling, hockey, freestyle, snowboard e sci alpino, sci di fondo e biathlon. Il Trofeo Coni invernale sarà assegnato alla Regione che avrà ottenuto più punti sommando, al massimo, i migliori 3 piazzamenti ottenuti per singola disciplina a cui ha aderito.