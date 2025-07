Scherma: Mondiali, fiorettisti azzurri superano tutti il primo turno

Prime medaglie in palio al Campionato del Mondo di Tbilisi 2025: in pedana oggi i tabelloni principali delle prove individuali di fioretto maschile e spada femminile. Per l'Italia in gara i fiorettisti Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi. Nella competizione delle spadiste, invece, in pedana Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Sara Kowalczyk. E proprio i quattro fiorettisti hanno iniziato alla grande il loro cammino superando tutti il primo turno: Bianchi ha battuto il ceco Holy 15-3, Macchi il croato Files 15-7, Marini il belga Nijs 15-9 e Foconi in canadese Wong 15-2.