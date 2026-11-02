Sport invernali, Prowinter Award 2027 all'insegna dell'evoluzione: tutte le novità

"Prowinter sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel settore invernale, attirando un numero crescente di aziende di prestigio a livello internazionale" dichiara Kurt Ladstätter, presidente della Giuria Sci & Snowboard. "Di pari passo, anche il nostro board e i criteri di valutazione si sono evoluti e affinati. Il nostro obiettivo in quanto giurati è premiare quei prodotti innovativi, capaci di proporre tecnologie inedite in grado di rivoluzionare il settore e rispondere concretamente alle nuove esigenze del mercato".