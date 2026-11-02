Sport invernali, Prowinter Award 2027 all'insegna dell'evoluzione: tutte le novità

La 27ª edizione di Prowinter è pronta ad andare in scena da domenica 10 a martedì 12 gennaio a Fiera Bolzano, segnando così anche l'atteso ritorno dello storico Prowinter Award.
Questo riconoscimento, nato per valorizzare l'eccellenza e identificare i prodotti con il maggiore potenziale commerciale, si conferma un asset strategico per l'intera filiera della montagna invernale.
Per l'edizione 2027, il Prowinter Award evolve la propria struttura, mantenendo però intatta la sua missione centrale: premiare le innovazioni più valide del mercato per offrire a negozianti e noleggiatori uno strumento concreto e qualificato per orientare le proprie scelte di acquisto in vista della nuova stagione.
Questa crescita si riflette in una spiccata internazionalizzazione, in perfetta sintonia con l'evoluzione della fiera. Il premio assume infatti un respiro sempre più globale grazie all'ingresso di membri esteri all'interno delle due giurie di esperti - dedicate rispettivamente ai segmenti Sci & Snowboard e Outdoor.
A loro spetterà il compito di valutare le candidature distribuite in 13 categorie, affiancate da un premio speciale interamente dedicato alla sicurezza. Per l'edizione 2027, infatti, le sezioni in gara si ampliano per riflettere in modo sempre più fedele l'identità ibrida del mercato invernale e di Prowinter stessa.
Il segmento Sci & Snowboard conterà 8 categorie:
• Sci pista Top Performance
• Sci pista All Mountain
• Sci d'alpinismo (Freetouring)
• Scarponi da pista Top Performance
• Scarponi da pista Mid Performance
• Scarpone da donna (nuova)
• Scarponi da scialpinismo (Freetouring)
• Tavole snowboard (nuova)
"Prowinter sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel settore invernale, attirando un numero crescente di aziende di prestigio a livello internazionale" dichiara Kurt Ladstätter, presidente della Giuria Sci & Snowboard. "Di pari passo, anche il nostro board e i criteri di valutazione si sono evoluti e affinati. Il nostro obiettivo in quanto giurati è premiare quei prodotti innovativi, capaci di proporre tecnologie inedite in grado di rivoluzionare il settore e rispondere concretamente alle nuove esigenze del mercato".
Il segmento Outdoor sarà invece suddiviso in 5 categorie:
• Calzature Winter Active
• Calzature Winter Expert
• Zaino invernale (nuova) - capacità da 20 a 40 litri [esclusi i modelli con sistema airbag da valanga]
• Second layer (nuova) - pile, sintetico, piuma e ibridi [esclusi i capi guscio]
• Occhiali da escursionismo (nuova) - occhiali e non maschere [riferimento EN ISO 12312-1]
“Il Prowinter Award punta a essere molto più di un semplice riconoscimento” commenta Massimo Zuin, presidente della Giuria Outdoor. “La nostra ambizione è definire nuovi standard di eccellenza per l'intero settore. Il sigillo assegnato ai vincitori è destinato a diventare sempre più ambito: non una tradizionale formalità fieristica, ma il simbolo di una selezione rigorosa, attenta e autorevole.”
La vera rivoluzione del Prowinter Award 2027 è però l'introduzione del Prowinter Safety Award: un premio speciale e trasversale dedicato alla sicurezza dei caschi per sci, snowboard, scialpinismo e alpinismo. Aperto a tutte le aziende espositrici di entrambi i segmenti (Sci & Snowboard e Outdoor), questo riconoscimento verrà assegnato a un solo prodotto d'eccellenza, valutato dalle due giurie riunite in seduta congiunta.
I prodotti in gara saranno esaminati attraverso un sistema di valutazione trasparente e strutturato, differenziato per i due macro-segmenti così da esaltarne le specificità tecniche.
L'analisi terrà conto di parametri fondamentali e trasversali quali l'innovazione, la vendibilità, le tecnologie applicate, il design, la funzionalità e la capacità di storytelling.
A questi si aggiunge la sostenibilità, che si conferma un pilastro fondamentale dell’intera fiera: il criterio della Responsabilità ambientale avrà infatti un valore del 10% sul punteggio totale in entrambi i segmenti.
I vincitori saranno annunciati in occasione della cerimonia di inaugurazione della 27ª edizione di Prowinter, domenica 10 gennaio 2027, durante la quale verranno presentati anche tutti i prodotti finalisti.
Tutti i prodotti candidati rimarranno in esposizione nell’Area Award per l’intera durata della manifestazione.
Per conoscere il regolamento completo del Prowinter Award: www.fierabolzano.it/it/prowinter/prowinter-award