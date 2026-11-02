Biathlon: Cdm, azzurri verso Geilo, Vittozzi guida campagna del nord

02 Nov 2026 - 12:05
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Con il mese novembre si apre la campagna del nord: oggi, lunedì 2 novembre, azzurre ed azzurri di biathlon partiranno verso la norvegese Geilo che ospiterà gli allenamenti di Lisa Vittozzi e compagni fino a domenica 15, quando mancherà poco più di una decina di giorni al via della stagione di Coppa del Mondo, fissato per il 26 novembre con l'individuale maschile di Kontiolahti. Sono dodici gli atleti convocati complessivamente dal direttore tecnico Klaus Höllrigl per il raduno scandinavo: al femminile presenti Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Fabiana Carpella, Martina Trabucchi, Samuela Comola e Michela Carrara, al maschile Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz, Nicola Romanini, Elia Zeni e Cristoph Pircher. Il gruppo potrà contare sul supporto tecnico di Andrea Zattoni, Edoardo Mezzano, FAbio Cianciana, Egil Gjelland, Giorgio Di Centa, Christian Favre, Simone Biondini, Luca D'Incau, Matti Nicase e Rayan Chapellu e del fisioterapistda Mirco Consolati. La partenza è stata preceduta da alcuni test di efficienza fisica presso il Cerism di Rovereto. Oggi toccherà a Giacomel, Hofer, Zeni, Pircher, Bionaz e Romanin. Nel mentre prosegue anche il percorso delle nazionali B e juniores che affronterà a propria volta test di efficienza a Rovereto per poi raggiungere la Val Martello (Bolzano), sede dei rispettivi raduni dal 5 al 15 novembre.

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