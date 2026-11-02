Tennis: ranking Wta, Paolini 35/ma, Rybakina regina di fine stagione

Minime variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del WTA 500 di Tokyo e del WTA 250 di Guangzhou. Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), è stabile al numero 35. Fa invece tre passi indietro Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 72, che si è nuovamente operata al ginocchio sinistro e ha dato appuntamento al 2027. Ne fa sei anche Lisa Pigato, ora numero 108. Guadagna invece una posizione Lucrezia Stefanini, ora al numero 117. Alle sue spalle scende due gradini Lucia Bronzetti, uscita esattamente un anno fa dalla top cento, ora al numero 134. Stabili, invece, sia Tyra Caterina Grant, numero 154, che Samira De Stefano, numero 186, ad un passo dal "best ranking". Rispetto alla classifica precedente, fa un due passi indietro Nuria Brancaccio, ora numero 228, mentre ne fa quattro Noemi Basiletti, che scende al numero 236 restando però in zona primato personale. Grazie al successo nell'ultimo 30mila dollari di questa stagione a Santa Margherita di Pula, l'altra settimana, guadagna invece quattordici posti Jennifer Ruggeri, ora al numero 252, che chiude la top-ten italiana. Questa settimana in tabellone a Chennai c'è Lucrezia Stefanini.