Sorteggi Us Open: Cobolli contro Comesana, c'è Zverev per Sonego

27 Ago 2026 - 20:17
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© italyphotopress

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Flavio Cobolli esordirà con l'argentino Francisco Comesana negli Us Open mentre Lorenzo Musetti se la vedrà con il britannico Arthur Fery e Lorenzo Sonego si troverà di fronte la testa di serie n.1, che in assenza di Jannik Sinner è Alex Zverev. Questi gli accoppiamenti di tre dei sette italiani al momento al via nel tabellone maschile del quarto slam stagionale, usciti dal sorteggio svoltosi a New York. Luciano Darderi e Mattia Bellucci se la vedranno con un qualificato, Matteo Arnaldi affronterà il britannico James Duckworth mentre Matteo Berrettini dovrà sfidare il veterano Stan Wawrinka, ammesso con una wild card. Carlos Alcaraz, al rientro dopo mesi di stop, affronterà il russo Roman Safiullin, mentre Novak Djokovic l'argentino Mariano Navone. Nel torneo femminile, Jasmine Paolini esordirà con la slovena Veronika Erjavec ed Elisabetta Cocciaretto con la ceca Katerina Siniakova. La campionessa in carica, Aryna Sabalenka si troverà al primo turno la colombiana Camila Osorio. 

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