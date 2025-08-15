Softball: nel weekend si assegna lo scudetto tra MKF Bollate e Italposa Forlì

Dopo le emozioni e lo spettacolo di gara uno e due, le Italian Softball Series sono pronte a scendere in campo per l'ultimo, decisivo fine settimana di partite, quello in cui si assegna lo Scudetto. A Ospiate di Bollate, l'MKF padrone di casa e l'Italposa Forlì ripartono con una vittoria a testa e l'impressione che ancora una volta potrebbe regnare l'equilibrio, vista la grande qualità dei due organici. Gara 3 è in programma sabato 16 agosto alle ore 18.15, mentre gara 4 ha inizio alle ore 21. L'eventuale quinto incontro si terrà domenica 17 agosto alle ore 11.