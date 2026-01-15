Logo SportMediaset

Softball: Italia vince in Messico, battute le 'Bravas de Leon'

15 Gen 2026 - 14:23

Un'altra importante prova di squadra, un'altra bella vittoria nella serie di amichevoli durante il raduno invernale in Messico. La Nazionale Italiana Élite di Softball ha infatti ottenuto il bis contro le Bravas de León, vincendo la seconda partita con il punteggio di 7-2. Le Azzurre, che hanno colpito ben 11 valide, tra cui due fuoricampo con Piancastelli e Gasparotto, hanno ben figurato in tutte le fasi di gioco: in pedana con il trio di lanciatrici Verni, Rusconi e Nicolini, in difesa con alcune giocate importanti e di grande spessore oltre al già citato attacco. Le ragazze allenate dall'head coach Montvidas continueranno la loro serie amichevole contro le Bravas questa sera alle 20 ore italiane. "Sono tutte sensazioni buone. Per me è bello tornare qui, è doppiamente bello tornare qui a León (Gasparotto gioca in Messico proprio con le Bravas, NdA) con la Nazionale. Mi sono anche emozionata durante l'inno perché ho tanti bei ricordi in questo campo dall'anno scorso. Vivere adesso momenti bellissimi con la Nazionale per me qua è veramente speciale. Le lanciatrici hanno fatto molto bene, in battuta siamo andate molto bene, ma non è casuale, è frutto di un duro lavoro durante l'Off Season. Sento proprio che qui a León mi vogliono bene: ero tranquilla, ero felice e quando sono così riesco anche ad esprimere al meglio il mio gioco", il commento di Gasparotto al termine della sfida. Il programma delle prossime gare. Questa sera alle ore 20 italiane la terza sfida tra le due squadre. 

