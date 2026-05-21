Giro d'Italia: oggi 12ª tappa Imperia-Novi Ligure, occasione per Milan

21 Mag 2026 - 10:01
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Una Imperia illuminata dal sole è pronta ad accogliere la partenza della 12ª tappa del Giro d'Italia, che dopo 175 km lascerà la Liguria per arrivare in Piemonte, a Novi Ligure, culla di leggende delle due ruote quali Costante Girardengo e Fausto Coppi. Una frazione sostanzialmente pianeggiante, occasione per i velocisti di tornare a essere protagonisti. Dopo un primo passaggio nell'entroterra Imperiese fino a Pieve di Teco, la tappa percorre, da Albenga a Savona, la via Aurelia in senso opposto a quello della Milano-Sanremo, con alcuni capi e alcuni passaggi cittadini. Uscendo da Savona si scalano Colle Giovo e Bric Berton, che immettono nella Pianura Padana, da dove con alcuni brevi saliscendi si raggiunge Novi Ligure. Gli ultimi 3 chilometri sono praticamente rettilinei, intervallati da alcune rotatorie che si percorreranno quasi senza deviazioni. Attesa per Jonathan Milan, portacolori della Lidl Trek, ancora a caccia della prima vittoria in questo Giro. Ma attenzione anche agli altri velocisti del gruppo, a partire da Dylan Groewegen, Paul Magnier e Arnaud De Lie. Per l'ottavo giorno in maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio, della Bahrain Victorius, che oggi dovrebbe trascorrere una giornata tranquilla, in vista di un weekend in cui certamente il danese Jonas Vingegaard della Visma riproverà l'assalto fallito nella cronometro di Massa. 

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