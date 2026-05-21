Playoff Nba, i Thunder battono San Antonio, siamo 1-1

21 Mag 2026 - 08:38
Dopo un'epica gara-1, gara-2 non replica le incredibili emozioni della prima sfida delle finali della Western Conference. A tenere le redini della partita questa volta sono i Thunder, che vincono 122-113. I padroni di casa nel momento più delicato piazzano un parziale di 11-0 che li riporta saldamente al comando. Sembra finita, ma a 1.25 dal termine gli Spurs riescono a tornare a -5 ma senza riuscire nella rimonta Finale Eastern Conference (3) New York Knicks vs (4) Cleveland Cavaliers 1-0 Gara 1: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 115-104 Gara 2: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 22/5 ore 2.00 Gara 3: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 24/5 ore 2.00 Gara 4: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 26/5 ore 2.00 Gara 5: New York Knicks-Cleveland Cavaliers* 28/5 ore 2.00 Gara 6: Cleveland Cavaliers-New York Knicks* 30/5 ore 2.00 Gara 7: New York Knicks-Cleveland Cavaliers* 1/6 ore 2.00 Finale Western Conference (1) Oklahoma City Thunder vs. (2)San Antonio Spurs 1-1 Gara 1: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 115-122 Gara 2: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 122-113 Gara 3: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 23/05 ore 2.30 Gara 4: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 25/05 ore 2.00 Gara 5: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 27/05 ore 2.30 Gara 6: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder* 29/05 ore 2.30 Gara 7: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs* 31/05 ore 2.00 *se necessario.

10:29
F1, il GP del Canada con i dati di Brembo
10:01
Giro d'Italia: oggi 12ª tappa Imperia-Novi Ligure, occasione per Milan
08:38
Playoff Nba, i Thunder battono San Antonio, siamo 1-1
23:12
Tennis: Djokovic sceglie Troicki come allenatore per il Roland Garros
17:27
Pallavolo: i 30 azzurri di De Giorgi per per la Nations League