Tennis: Djokovic sceglie Troicki come allenatore per il Roland Garros

20 Mag 2026 - 23:12
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Viktor Troicki sarà il suo capo allenatore di Novak Djokovic al Roland Garros. Lo ha confermato lo stesso giocatore serbo. Si vociferava che Troicki fosse il suo nuovo allenatore, visto che ieri era stato visto al fianco di Djokovic durante una sessione di allenamento al Roland Garros, dove il serbo si era allenato con Alexander Zverev. Troicki ha contribuito a guidare l'ex numero uno al mondo alla vittoria dell'oro olimpico nel 2024 proprio a Parigi. "Benvenuto amico mio, compagno di squadra e ora allenatore... Viktor Troicki", ha scritto Djokovic su Instagram. Troicki è ex numero 12 del mondo e capitano della Serbia in Coppa Davis. Djokovic e Troicki sono amici di lunga data fin dall'infanzia. Djokovic, che venerdì compirà 39 anni, è pronto per la sua 22esima presenza agli Open di Francia, che ha vinto tre volte. Tuttavia, quest'anno ha giocato solo tre tornei e ha perso la sua unica partita sulla terra battuta agli Open d'Italia a Roma.

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