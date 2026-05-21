Michael Jordan, 40 anni dopo la sorpresa alla sua ex insegnante: "Hanno commosso tutti"

La signora Etta, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta insegnante presso la Laney High School di Wilmington in North Carolina e ora ospite ormai da diversi anni di una casa di riposo, aveva un desiderio che continuava a ripetere a famigliari e personale della struttura: parlare di nuovo per un'ultima volta con il suo studente preferito, Michael Jordan.
E il desiderio, dopo diversi tentativi di contattare l'ex stella Nba da parte della struttura, si è avverato qualche giorno fa, quando una delle operatrici della Lower Cape Fear LifeCare ha ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto e dall'altra parte c'era MJ che chiedeva della signora Etta.
Così lo staff della casa di riposo ha organizzato, a 40 anni di distanza, una videochiamata tra l'ex alunno e l'ex professoressa e come riporta il profilo Instagram della struttura i due “hanno riso, si sono presi in giro e tra un ricordo e l’altro si sono regalati anche un momento che ha commosso tutti i presenti e che la famiglia della signora Etta non dimenticherà mai”.