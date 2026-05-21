Michael Jordan, 40 anni dopo la sorpresa alla sua ex insegnante: "Hanno commosso tutti"

Così lo staff della casa di riposo ha organizzato, a 40 anni di distanza, una videochiamata tra l'ex alunno e l'ex professoressa e come riporta il profilo Instagram della struttura i due “hanno riso, si sono presi in giro e tra un ricordo e l’altro si sono regalati anche un momento che ha commosso tutti i presenti e che la famiglia della signora Etta non dimenticherà mai”.