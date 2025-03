Snowboard, Mondiali: Bormolini/Caffont oro e Messner/Coratti argento nel parallelo a squadre

La finale tutta azzurra è stato l'epilogo migliore per una stagione sensazionale, con il direttore tecnico Cesare Pisoni ad ammirare i frutti del lavoro dell'intero staff azzurro che sta mietendo successi a ripetizione. Prima e seconda nel turno di qualificazione, le due coppie azzurre hanno raggiunto l'atto decisivo per percorsi diversi, più lineare quello di Bormolini/Caffont che hanno superato in semifinale Austria 2 di Prommegger/Payer dopo i successi su Bulgaria 1 e Austria 1 nei due turni precedenti. Qualche patema in più per Messner/Coratti che hanno iniziato il loro percorso vincendo su Slovenia 1 e Canada 1 per poi accedere in finale sfruttando la squalifica di Svizzera 1, vincitori della sfida, per via di un'inforcata di Caviezel. Nella sfida per il terzo posto, Prommegger/Payer hanno quindi avuto la meglio su Caviezel/Zogg che nei quarti avevano messo fine al cammino della terza coppia azzurra, formata da Aaron March ed Elisa Fava. L'Italia del parallelo è dominatrice. Ed ora il sipario della stagione può davvero calare.