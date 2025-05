Volley: Mondiali 2025, presenti tre arbitri italiani

Si arricchisce la delegazione italiana che parteciperà ai prossimi Campionato del Mondo di Pallavolo 2025, in programma in Thailandia (donne) e nelle Filippine (uomini). Oltre alle due nazionali azzurre presenti alle rassegne iridate, sono stati infatti designati tre ufficiali di gara italiani: Stefano Cesare per il Mondiale maschile, Dominga Lot per quello femminile e per la stessa competizione Daniele Rapisarda in qualità di Challenge Referee. La notizia testimonia ancora una volta il ruolo di primo piano della scuola arbitrale italiana, che si conferma tra le eccellenze del movimento pallavolistico mondiale.