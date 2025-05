13Miglia D’ Annunzio Run spettacolo garantito: ecco i favoriti al via

Le iscrizioni online hanno chiuso ieri sera ma sarà possibile prendere il pettorale anche la mattina stessa della gara (vedere il regolamento per info prezzi). Nel corso dell’ultima settimana, complici anche le previsioni meteo che danno sole pieno, il numero di iscritti ha preso il volo superando quota 300 senza contare i partecipanti alla non competitiva da 5km. La 13 Miglia d’Annunzio Run si prepara a una settima edizione coi fiocchi. Per la prima volta scelta da Fidal per assegnare i titoli Regionali di Trail Corto (assoluti e master), la società organizzatrice Advance Garda Team capitanata da Vasco Piscioli si è adoperata per fare le cose in grande affinchè tutti, anche gli accompagnatori, possano godere dello spettacolo che andrà in scena nella mattinata di domenica 4 maggio. In Piazza Scarpetta, di fronte al Comune di Gardone Riviera (partenza e arrivo di tutte le distanze a programma), verrà infatti posizionato un maxi schermo sul quale saranno proiettate le immagini in diretta della gara, commentate dal vivo da Giorgio Cobelli, speaker e memoria storica della 13 MDR sin dalla prima edizione. Inoltre è stata organizzata anche una manifestazione da 5k non competitiva e aperta a tutti, pensata appositamente per regalare un piacevole “passatempo” agli accompagnatori e a tutti coloro che non amano attaccarsi il pettorale.



OCCHI PUNTATI SU…



Al via sulla 21km, il campione di casa Diego Angella tenterà la terza vittoria consecutiva perchè, come si suol dire, non c’è due senza tre. Angella ha iniziato bene la stagione vincendo (di nuovo!) Ultrabericus Integrale a marzo, la Due Rocche domenica scorsa e la Dolomiti beer Trail ultra 55 km la precedente. In gara anche il vincitore della 13 miglia edizione 2021 Davide Bottarelli (oro nella 10k 2022 e terzo nella 13 miglia 2024). Anche Bottarelli pare aver iniziato il 2025 alla grande, visto che la scorsa domenica è stato protagonista indiscusso del Campionato Regionale di corsa in montagna, salendo sul gradino più alto del podio. Sarà una bella sfida. In gioco, oltre al titolo regionale, c’è anche il record di percorso, al momento nelle mani di Diego Angella (01:29:57). In partenza anche Jacopo Brasi, atleta ma non solo. Al momento il bergamasco è anche referente per il Rosa Running Team del campione ugandese Jacobs Kiplimo, primatista e campione del mondo di mezza maratona nonché argento domenica scorsa all'esordio alla maratona di Londra. Ha confermato la sua presenza anche Lukas Mangger, primo lo scorso anno alla Stuiben Trailrun in Austria e sesto al Salomon Pitz Alpine Glacier Trail.



Veniamo alle donne. Sempre sulla 13 miglia l’ex azzurra di corsa in montagna Barbara Bani se la dovrà vedere contro la giovane altoatesina Anna Hofer, recente vincitrice della Winter night Run a Dobbiaco e dell'altra specialista nel Trail, laTrentina Sara Baroni.



Patrocinata dai comuni di Gardone Riviera e Toscolano Maderno, la gara offre scorci panoramici sulla sponda occidentale del lago di Garda e tracciati adatti sia al trail runner esperto che al podista che predilige la corsa su strada.



DUE DISTANZE COMPETITIVE E UNA FAMILY CROSS RUN CHE PIACERÀ A TUTTI



Riassumiamo qua le distanze sulle quali si metteranno in gioco gli atleti, oltre alla non competitiva ideata per gli accompagnatori e da affrontare a passo libero. Partiamo dalla distanza con la quale verranno assegnati i TITOLI REGIONALI DI TRAIL CORTO FIDAL. La gara da 21 km (con 1000 metri di dislivello positivo) si sviluppa per l’80% su sterrato e per il 20% su strada. Un tracciato corribile e che permetterà ai più esperti di aprire il gas per provare ad aggiudicarsi l’ambito titolo in palio. Un mangia e bevi di salite e discese che sarà particolarmente congeniale agli amanti della corsa in collina.



La Gardonese (con i suoi 10 km e 450 metri di dislivello positivo), all’opposto della mezza maratona, si svolge per l’80% su strada e per il 20% su sterrato. È stata pensata per coloro che arrivano dalla corsa su strada ma che non disdegnano un poco di sterrato. Può essere anche un modo per approcciare, in maniera assolutamente soft, il mondo del trail running.



La nuova Family Cross Run è la new entry del 2025: 5 km non competitivi aperti a tutti (anche ai bambini accompagnati e alle famiglie con i loro cani purchè tenuti al guinzaglio) da affrontare a passo libero: camminando, in modalità nordic walking o di corsa. Quest’ultima distanza è stata pensata anche per regalare un piacevole “passatempo” agli accompagnatori degli atleti in gara.