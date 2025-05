Il tennista norvegese batte 6-4 7-5 Francisco Cerundolo Roma, 2 mag. (askanews) - Casper Ruud è il primo finalista del Masters 1000 di Madrid: il tennista norvegese batte 6-4 7-5 il giustiziere di Zverev, l'argentino Francisco Cerundolo e ora attende il vincente di Musetti-Draper, in campo alle 20. Per Ruud si tratta della terza finale della carriera in un 1000: domenica andrà a caccia del primo titolo di categoria.