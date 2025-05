Pugilato: Cappai sfida Martinez per il titolo Silver dei Piuma

Grande boxe internazionale a Quartu Sant'Elena (città metropolitana di Cagliari): il sardo Patrick Cappai sfida domani al Pala Ferrini il nicaraguense Ricardo Martinez per il titolo Silver dei pesi piuma Wbc. L'evento, organizzato da Spagnoli Production Sabbatini Team Boxe Cappai ASD, con il patrocinio del comune di Quartu, del comitato regionale Sardegna e della Federazione pugilistica italiana, promette spettacolo e forti emozioni. Il match clou inizierà alle 19. Il programma prevede altri incontri: sul ring di Quartu anche Jonathan Rubino, Roberta Bonatti, Nicola Mancosu. Cappai torna a combattere davanti al suo pubblico e il pugile di Quartu appare sereno: "Un match molto sentito - ha sostenuto - può essere un importante trampolino di lancio. Ci siamo preparati bene". Anche Martinez però si sente prontissimo: "Massimo rispetto per Patrick - ha replicato - ora la parola al ring". Papà e coach Fabrizio Cappai è sicuro: "Patrick è pronto - ha detto - sta bene, abbiamo fatto un ottimo lavoro". Per Giulio Spagnoli, organizzatore dell'incontro, il 2025 può essere l'anno definitivo per il lancio internazionale di Cappai. "Se tutto andrà bene - ha anticipato - sarà lo sfidante ufficiale per il titolo europeo dei pesi piuma". I match per le corone Silver sono infatti una sorta di semifinale che poi designa lo sfidante per Europei e Mondiali. "Sfida importante per tutti e due - ha detto il sindaco di Quartu Graziano Milia - faccio il tifo per Patrick, ma l'auspicio vero è che sia un match corretto all'insegna della lealtà e della crescita professionale". Infine l'appello di Guido Sarritzu, dirigente del Team Boxe: "Patrick ha bisogno di tutto l'apporto della sua città".