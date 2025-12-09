Snowboard: Moioli guida team azzurro per le due gare di Cervinia

Tutto pronto a Cervinia (Aosta) per ospitare la prima tappa di Coppa del Mondo di SnowBoardCross: tra venerdì e domenica sono in programma nell'ordine qualificazioni, prova individuale e prova mista a squadre. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato otto atleti del gruppo A, Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Niccolò Colturi e Filippo Ferrari e dieci atleti della squadra B, vale a dire Matteo Rezzoli, Federico Casi, Tommaso Costa, Federico Podda, Luca Apollonio, Octavian Buda, Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Chiara Bosia e Giorgia Guardanella. Lo scorso anno la sfida di Cervinia ha salutato il ritorno sul podio di Lorenzo Sommariva, terzo, già vincitore all'ombra della Gran Becca nel 2019: sono tre invece i successi conquistati qui da Michela Moioli (2017,2019 e 2021), con Visintin a sua volta a segno nel 2017.