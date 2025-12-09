Snowboard cross, al via a Valtournenche la Coppa del mondo

Con le prime gare a Valtournenche, previste sabato 13 e domenica 14 dicembre, parte dalla Valle d'Aosta la stagione olimpica della Coppa del mondo di snowboard cross. Le squadre nazionali sono già ormai quasi tutte arrivate, mentre la nazionale italiana si sta allenando sulle nevi di casa già da alcuni giorni. Confermato il programma, a cui si era già aggiunto una gara supplementare di recupero: domani si svolgerà l'allenamento ufficiale dalle 10 alle 12, mentre venerdì 12 sarà il giorno delle qualificazioni, con inizio alle 11. Sabato 13 la prima gara di Coppa del Mondo, lo snowboard cross femminile e maschile. Domenica la prova mista a squadre, inserita in calendario solo qualche settimana fa come recupero. Venerdì alle 18, davanti alla chiesa di Breuil-Cervinia, la presentazione degli atleti e la consegna dei pettorali. "Grazie agli organizzatori di Cervinia per l'eccellente collaborazione e flessibilità. Siamo molto lieti - spiega Uwe Beier, Fis chief race director cross and snowboard alpine - di aver trovato un evento sostitutivo con così breve preavviso e siamo particolarmente soddisfatti di includere una competizione a squadre miste prima dei Giochi Olimpici Invernali. Un'aggiunta importante soprattutto per le squadre".